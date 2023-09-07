شبوة.. محكمة عتق تعقد الجلسة السادسة لمحاكمة المتهمين بقتل الشيخ الباني

المنامة - ياسر ابراهيم - عقدت محكمة عتق الابتدائية، الأربعاء، جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين في قتل الشيخ عبدالله الباني الذي قتل صباح عيد الفطر الماضي، برصاص عناصر ما يسمى بقوات "دفاع شبوة"، بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.

وقالت مصادر حقوقية، إن محكمة عتق عقدت الجلسة السادسة الاربعاء، برئاسة القاضي احمد الأحمدي، وبحضور أولياء الدم وعدد من أبناء مديرية بيحان.

وأضافت المصادر أن محامي أولياء الدم قدموا خلال الجلسة دعوى المطالبة بالحق المدني والشخصي للجرحى، ثم طلب القاضي من محامي الدفاع عن المتهمين الرد على الدعاوى المقدمة ضدهم، والذي طالب بدوره بمهلة إضافية للرد.

وحسب المصادر، فإن مندوب النيابة العامة اتهم محامي الدفاع بالمماطلة، وطالب المحكمة بالضغط عليهم للإسراع في تقديم ما لديهم بدلا من اللعب على عامل الوقت.

وأشارت المصادر إلى أن محامي المتهمين قدم طلباً رسمياً للمحكمة بإحضار كلا من مدير عام مديرية بيحان ومدير مكتب الأوقاف بالمديرية إضافة الى مدير امن المديرية.