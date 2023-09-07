شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في السعودية الخميس 7 سبتمبر 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الذهب اليوم في السعودية الخميس 7 سبتمبر 2023

أسعار الذهب في السعودية اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 204 ريالات أو 55 دولار. اقراء ايضاً : سعر الذهب عيار 24 في السعودية سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234 ريالا أو 62.4 دولار. سعر الذهب عيار 18 في السعودية سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 175 ريالا أو 46.8 دولار. سعر الجنيه الذهب في السعودية سجل سعر الجنيه الذهب 1640 ريالا أو 437 دولار. سعر الذهب عالميا سجل سعر الأونصة عالميا 1952 دولارا.

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