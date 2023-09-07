شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم الخميس 7-9-2023 أمام الجنيه المصري بمستهل التعاملات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الخميس 7-9-2023 أمام الجنيه المصري بمستهل التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية استقر سعر الريال السعودي في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري بشاشات التداولات بنك التنمية الصناعية عند 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع. سعر العملة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي عرض الموقع الإلكتروني لبنك QNB الأهلي سعر اقراء ايضاً : الريال السعودي في بداية التداولات عند مستوى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عرضت شاشات التداولات اللحظية بفروع البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي أمام الجنيه 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع. سعر عملة مملكة السعودية في بنك الإسكندرية فيما عرضت فروع بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستويات 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي وصل مستويي سعر الريال السعودي في بداية التعاملات داخل فروع بنك CIB ببداية التعاملات إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر عملة المملكة في بنك مصر أظهرت شاشات التداولات الصباحية استقرار سعر الريال السعودي ببنك مصر عند مستويات 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع. سعر الريال السعودي في المصرف المتحد عرضت فروع بنك المصرف المتحد سعر الريال السعودي في بداية التداولات الصباحية عند مستويي 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر في بنك الكويت الوطني أظهرت شاشات التداولات داخل بنك الكويت الوطني وصول سعر الريال السعودي إلى مستويي 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع. سعر العملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي بلغ سعر الريال السعودي اليوم داخل البنك الأهلي الكويتي في بداية التعاملات أمام الجنيه عند 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

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