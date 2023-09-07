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عدن - ياسمين التهامي - فتاتان في السعوديه تحجزان موقف لسيارة صديقتهما..وتتفاجأن بردة فعل قائد مركبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاتين تحجزان موقف لسيارة صديقتهما ثم تفاجأتا بردة فعل قائد سيارة. وأظهر الفيديو فتاتين تقفان في مكان مخصص لإيقاف السيارات في انتظار وصول صديقتهما. وأبان الفيديو قائد السيارة يقوم بإيقاف سيارته في نفس المكان الذي حجزته الفتاتان. وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل، وعلق مغرد قائلا: "تصرفهما خطأ وكان راح يندعمون لو أنه مو منتبه"، وكتب مغرد: "تصرف غلط الشارع مو ملك أحد عشان يحجزون". وأضاف مغرد: "على بالهم تحجز كراسي باصات الثانوي، موقفة عقولهم بالماضي". اقراء ايضاً :

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