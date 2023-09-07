شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح مع أمير سعودي.. صورة للفرعون المصري تثير جدلا واسعا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - محمد صلاح مع أمير سعودي.. صورة للفرعون المصري تثير جدلا واسعا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رفقة الأمير محمد بن سلطان آل سعود في لندن عصر أمس.

وجاء نشر الصورة وسط حديث عن مفاوضات اتحاد جدة السعودى لضم الفرعون قبل تقديم العرض الأخير اليوم قبل غلق سوق الانتقالات في السعودية.

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ويتواجد في العاصمة البريطانية لندن وفد رفيع المستوى من السعودية للتفاوض مجددا وتقديم عرض أخير لنادي ليفربول يصل الى 215 مليون جنيه إسترليني.

وأكد نشطاء على موقع "تويتر" تواجد الأمير السعودي في لندن للتفاوض مع ليفربول وأن الاجتماع مع محمد صلاح كان هدفه الأساسي وضعه الرتوش الأخيرة قبل اجتماع اليوم المقرر.

وأثارت الصورة المتداولة حماس جماهير اتحاد جدة التي تأمل في حسم صفقة أسطورة ليفربول قبل غلق باب القيد في الدورى السعودى مساء اليوم، حيث تعتبر الفرصة الأخيرة أمام حامل لقب الدورى في التعاقد مع الفرعون هذا الصيف.

واعتبرت مجموعة من الجماهير أن الصورة المتداولة هي رسالة بأن الصفقة في طريقها للحسم على الرغم من تأكيدات ليفربول والصحافة الإنجليزية أن محمد صلاح لن يغادر.