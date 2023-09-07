إب..نافذ حوثي يعتدي على مسجد بالمخادر لغرض ضمه لباحة منزله

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدى نافذ في مليشيا الحوثي الإرهابية على مسجد بمحافظة إب (وسط اليمن)، في ظل انتهاكات واسعة تطال مساجد وأوقاف المحافظة.



وقالت مصادر محلية، إن نافذ حوثي يُدعى "محمد علي حمود آل طه" باشر بهدم جدار حماية مسجد ‎الدعوة الكائن بمفرق ‎حبيش، بمديرية المخادر، شمالي إب، ما تسبب بأضرار في محراب المسجد.



ولفتت المصادر إلى أن النافذ الحوثي قام بعملية الهدم ليلا، وذلك بغرض ضم المساحة إلى باحة منزله في ظل تواطؤ الجهات المعنية التابعة للمليشيا.



وحسب شكوى من إمام وخطيب المسجد وجهها إلى الجهات المعنية التابعة للمليشيا في المديرية فإن الاعتداء على محراب المسجد وجدار الحماية تكرر من قبل النافذ الحوثي أكثر من مرة دون تدخل من الجهات المعنية لإيقافه.



وتأتي الحادثة ضمن اعتداءات عدة طالت حرمة المساجد في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، آخرها إقدام عنصر حوثي على تحويل سطح منزل أثري في مدينة جبلة التاريخية إلى ملحق لسكنه.

