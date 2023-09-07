اليمن.. وفاة مختطف تحت التعذيب في أحد سجون قوات "دفاع شبوة"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي مختطف تحت التعذيب في سجون قوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).



وقالت مصادر محلية، لـ "يمن شباب نت"، إن الشاب (صدام مجرب السليماني العولقي ـ 34 عاما)، توفي تحت التعذيب في سجن سري يتبع اللواء الثاني قوات دفاع شبوة بمديرية عتق مركز محافظة شبوة.



وأضافت المصادر، أن أهالي الضحية رفضوا استلام جثة الشاب صدام مجرب، ودعت إلى اجتماع قبلي لاتخاذ موقف بشأن الجريمة.



يذكر أن قوات دفاع شبوة، كان أقدمت على اختطاف الشاب "صدام مجرب" مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس الماضي.



ومنذ سيطرتها على محافظة شبوة قبل نحو عام، ترتكب القوات المدعومة من الإمارات، انتهاكات واسعة بحق مختلف فئات المجتمع وسط صمت وتواطؤ من السلطات المحلية.

