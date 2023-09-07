تستهدف أكثر من مليون طفل.. الصحة تعلن عن ترتيبات لحملة تحصين ضد الحصبة بالمحافظات المحررة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، عن ترتيبات فنية وإدارية شاملة لتنفيذ حملة التحصين ضد مرض الحصبة بدعم من شركاء القطاع الصحي.



وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة الأسرة الدكتور محمد راجمنار، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن الحملة التي ستنطلق في ٢٣ من سبتمبر الجاري وتستمر ستة أيام تستهدف تحصين مليون ومائتين وسبعة وستون ألف واثنين وثمانين طفلا ما دون الخامسة من العمر.



وأشار إلى أن الحملة ستنفذ في المراكز الثابتة والمؤقتة في 121 مديرية في المحافظات المحررة وسيعمل على تنفيذها 3025 فرقة صحية تضم 6897 عامل صحي يشرف عليهم 702مشرف.

والخميس الماضي، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء "ازدياد الحالات المُصابة بالحصبة والحصبة الألمانية بين أطفال اليمن".



وقالت المنظمة الأممية في بيان، إن "عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالحصبة والحصبة الألمانية في اليمن منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي، بلغ 34 ألف و300".



وأوضح البيان أن حالات الوفاة المسجلة في العام الجاري بلغت 413 وفاة، مقارنة بنحو 27 ألف إصابة و 220 وفاة في 2022"، مشيرا إلى أن المنظمة العالمية تعمل مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والشركاء لزيادة الدعم لتدخلات التطعيم الروتينية.



والحصبة مرض شديد العدوى يظهر بسبب فيروس موجود في الأنف والحلق، ينتقل بسهولة أثناء العطاس والتحدث وهو واحد من الأمراض الخطيرة خاصة عند الأطفال.



يشار إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية كانت قد منعت تحصين الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وشنت حملة تحريض ضد اللقاحات الأمر الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض الخطيرة وفي مقدمتها الحصبة وشلل الأطفال.