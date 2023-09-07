تعز.. مظاهرة احتجاجية حاشدة للمطالبة بحقوق المعلمين ومعالجة أوضاعهم

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة تعز، اليوم الخميس، مظاهرة احتجاجية حاشدة للمطالبة بحقوق معلمي المحافظة والاهتمام بالعملية التعليمية.



وجاءت هذه المظاهرة استجابة لدعوة نقابة المعلمين بمحافظة تعز وامتدادا لفعاليات عدة لمطالبة قيادة السلطة المحلية باستمرار متابعتها الحثيثة للحكومة من أجل تنفيذ مطالب المعلمين.



وطالب بيان الوقفة بزيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات وليكن ما يساوي ( 100) دولار وإصلاح سلّم الأجور والمرتبات بما يتناسب والحالة المعيشية للمعلمين والموظفين نتيجة للتدهور الكبير والمستمر في القيمة الشرائية للعملة الوطنية.



كما طالب بتنفيذ التسويات الوظيفية المتوقفة منذُ عام 2012م ، وكذا التسويات بمؤهلات جديدة، وصرف مرتبات معلمي محافظة تعز المتأخرة لدى الحكومة منذُ عامي 2016-2017م وهي (8 أشهر ونصف ).



وشملت مطالب المعلمين بتعز؛ صرف العلاوات السنوية بفوارقها للعوام 2014-2020م و التي صدر بها تعزيزاً مالياً من وزارة المالية منذُ حوالي (13) شهراً.



بالإضافة إلى معالجة أوضاع معلمي 2011م بصرف مستحقاتهم في بدل طبيعة العمل والعلاوات السنوية وغيرها، وكذا صرف البدلات المستحقة لمعلمي المحافظة لمن لم يحصلوا على بدلات (طبيعة العمل – الريف- غلاء المعيشة ).



كما طالب المحتجون بصرف مرتبات جميع الموظفين النازحين من المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الانقلاب الحوثية إلى مناطق الشرعية، مع صرف بدلاتهم المستحقة ( غلاء معيشة 30% - طبيعة عمل – بدل ريف ).



نص البيان:



بيان مسيرة المعلمين المطلبية القانونية والتي دعت إليها نقابة المعلمين بتعز الخميس 7/9/2023م...

الإخوة والأخوات .....المعلمون والمعلمات:

الإخوة التربويون والتربويات .....أولياء الأمور وأبناءنا الطلاب:

المحتشدون جميعاً :

تحية وتقدير لكم وقد جئتم من أماكن بعيدة من الريف والمدينة في هذه المسيرة العرمرمية الحاشدة من أجل المطالبة بحقوق معلمي محافظة تعز القانونية المشروعة يحدوكم الأمل من استجابة قيادة الدولة والحكومة والمعنيين بالشأن اليمني وبالأخصّ الأشقاء في دول التحالف العربي المساند للشرعية من تفهم مطالبكم والعمل على تلبيتها وتخفيف معاناة معلمي المحافظة حتى يعيش المعلمون بكرامتهم بعد أن فقدوا الأمن المعيشي والاجتماعي بسبب تضاؤل مرتباتهم وعدم صرف الحكومة لمستحقاتهم في التسويات والعلاوات السنوية والبدلات المختلفة وعدم تعديل قانون الأجور والمرتبات أو صرف غلاء معيشة بما يتناسب مع الارتفاع المتصاعد والجنوني لأسعار السلع الضرورية مقابل التدهور الكبير للقيمة الشرائية للعملة الوطنية ، بينما ظلت مرتبات المعلمين ثابتة !الأمر الذي أثر وسيؤثر على العملية التعليمية ومستقبل الأجيال إذا لم يتم تبني معالجات عاجلة .

نحييّكم جميعاً معلمين ومعلمات كما نحييّ أولياء الأمور والطلاب الذين حضروا هنا تضامناً مع المعلم وتقديراً لدوره في بناء الأجيال .

الإخوة والأخوات جميعا:

تأتي هذه المسيرة ضمن سلسلة فعاليات نقابة المعلمين بمحافظة تعز – حيث سبقتها وقفة احتجاجية مطلبية أمام مبنى المحافظة بتاريخ 17/8/2023م طالبنا فيها قيادة السلطة المحلية باستمرار متابعتها الحثيثة للحكومة من أجل تنفيذ مطالبكم المذكورة في بيان الوقفة الاحتجاجية سالفة الذكر والمسلّم لمحافظ المحافظة نسخة منه .

الإخوة والأخوات:

لقد دعونا لهذه المسيرة الحاشدة لنرسل رسالة قوية من خلالكم إلى قيادة الدولة والحكومة والمعنيين بالشأن اليمني إلى جدية مطالبكم والتي نوجزها بالأتي :-

1- زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات وليكن ما يساوي ( 100) دولار وإصلاح سلّم الأجور والمرتبات بما يتناسب والحالة المعيشية للمعلمين والموظفين نتيجة للتدهور الكبير والمستمر في القيمة الشرائية للعملة الوطنية .

2- تنفيذ التسويات الوظيفية المتوقفة منذُ عام 2012م ، وكذا التسويات بمؤهلات جديدة.

3- صرف مرتبات معلمي محافظة تعز المتأخرة لدى الحكومة منذُ عامي 2016-2017م وهي (8 أشهر ونصف ).

4- صرف العلاوات السنوية بفوارقها للعوام 2014-2020م و التي صدر بها تعزيزاً مالياً من وزارة المالية منذُ حوالي (13) شهراً .

5- معالجة أوضاع معلمي 2011م بصرف مستحقاتهم في بدل طبيعة العمل والعلاوات السنوية وغيرها.

6- صرف البدلات المستحقة لمعلمي المحافظة لمن لم يحصلوا على بدلات (طبيعة العمل – الريف- غلاء المعيشة ).

7- صرف مرتبات جميع الموظفين النازحين من المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الانقلاب الحوثية إلى مناطق الشرعية، مع صرف بدلاتهم المستحقة ( غلاء معيشة 30% - طبيعة عمل – بدل ريف ) .

تلكم هي أهم مطالبنا وبقي أن نشير على أننا في شهر أيلول الذي قامت فيه ثورة 26سبتمبر والتي جاء ضمن مضامينها القضاء على الجهل والفقر والمرض نأمل أن لا تعيدنا قيادتنا في الدولة والحكومة إلى هذا الثالوث الرهيب وما لم يستجيبوا فإننا سنعاود تفعيل احتجاجاتنا وبكل الطرق المشروعة إن شاء الله تعالى .

نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز الخميس 7/9/2023م

