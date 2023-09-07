عدن: قرار حكومي بتشكيل مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الخميس، قرارا بتشكيل مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي في العاصمة المؤقتة عدن.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 24 ) لسنة 2023م، قضى بتشكيل مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي بالعاصمة المؤقتة عدن من الأعضاء التالية أسماؤهم:

أ.د/ سالم محمد سعيد بافقير.

أ.د/ أحمد مبارك السباعي.

أ.د/ هدى عمر سالم باسليم.

أ.د/ سوسن عبد الله محمد باخبيره .

أ.د/ عبد الرقيب علي قاسم السماوي.

أ.د/ انيسة عبده مجاهد دوكم.

أ.د/ نادية سلام محمد حيدر.

أ.د/ سيف سلام علي الحكيمي.

أ.د/ العزي علي محمد يحيى البرعي.

وجاء القرار بعد أن كشفت مصادر أكاديمية مطلعة عن أن وفدا من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي سيصل إلى صنعاء لتقييم مجلس الاعتماد الاكاديمي الخاضع لمليشيات الحوثي، في مسعى لتسجيله في الاتحاد الفيدرالي الطبي من أجل الحصول على الاعتراف الدولي.



وأبدى أكاديميون ومتخصصون قلقا بالغا من منح مجلس الاعتماد الاكاديمي الخاضع للحوثيين الاعتراف الدولي، وحذروا من تبعات ذلك على جودة التعليم في ظل تدخلات الجماعة في العملية التعليمية وملشنة الجامعات، وسيطرتها على كل المجالس الأكاديمية والعلمية.

