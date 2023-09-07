بتمويل ألماني.. توقيع اتفاقية مشروع تأهيل الصرف الصحي بعدن بتكلفة 2 مليون يورو

المنامة - ياسر ابراهيم - وقع وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، اتفاقية إعادة تأهيل مشروع الصرف الصحي بمديرية خور مكسر جنوبي البلاد.



وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن المشروع يشمل "إنشاء غرف تربط أنابيب ضخ المجاري القادمة من مديريات المعلا والتواهي وصيرة بعدن ضمن المرحلة الثانية للمشروع، بتكلفة اثنين مليون واربعة عشر ألف يورو".



وتتضمن الاتفاقية، التي تنفذها منظمة أوكسفام بتمويل من وزارة التعاون الدولي الالمانية BMZ، تأهيل أنابيب ومحطة الضخ للمجاري في مديرية خور مكسر.



كما تتضمن توفير جميع المعدات والقوى العاملة الضرورية لتمديد خطوط انابيب الضخ الرئيسية وبناء غرف الصمامات وجميع الاعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية لكل من خطوط الضخ الرئيسية ومحطة الرفع.



واوضح الشرجبي أن توقيع الاتفاقية تأتي ضمن جهود الوزارة الهادفة لتحسين كفاءة شبكات مياه الصرف الصحي لعموم مديريات عدن بما يسهم في الحفاظ على البيئة البحرية وايصال مياه الصرف الصحي إلى محطة المعالجة.



ولفت إلى الاستفادة من هذه المياه في زراعة حزام أخضر على طول المنطقة الساحلية لخط عدن أبين وذلك تنفيذاً للدراسات التي تقوم بها الوزارة في هذا الشأن.



وأكد الوزير الشرجبي، سعي الوزارة بالتعاون مع الجهات المانحة على ايجاد الحلول اللازمة لمعالجة اوضاع الصرف الصحي وتعزيز التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بما يضمن إنجاز المشاريع بكفاءة عالية، مثمنا الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تعانيها القطاعات الخدمية في اليمن.