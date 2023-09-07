الخدمة المدنية تؤكد دعمها لقرار وزارة المالية صرف المرتبات عبر البنوك 

المنامة - ياسر ابراهيم - جددت وزارة الخدمة المدنية مساندتها لقرار وزارة المالية بعدم التراجع عن صرف مرتبات موظفي الدولة عبر البنوك المؤهلة لعملية الصرف في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن الوزارة على تنسيق تام مع وزارة المالية في جميع الخطوات الهادفة الى اصلاح الاختلالات في نظام الرواتب والاجور، وتدعم الوزارة جهود وزير المالية سالم بن بريك وفريق العمل في وزارة المالية بكل ما تملكه من خبرات ومعلومات.

وأضاف، بأن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تسعى بكل ما تستطيع من جهد للمساعدة على سهولة وإنسيابية حصول موظفي الدولة في كافة وحدات الخدمة العامة على رواتبهم واستحقاقاتهم المؤجلة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مندوبي الوزارة (مدراء عموم الموارد البشرية) في جميع مرافق الدولة الى تسهيل إجراءات تحويل الرواتب التابعة لموظفي الدولة الى البنوك وفق تعميم وزارة المالية رقم (6) لسنة 2023م بشأن صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المخصصة والمعتمدة وفق تعميم وزارة المالية.

وأكد أنه وفي حالة ظهور اي مشكلة او مواجهة أي صعوبة فإن الوزارة لن تتردد في التدخل لحلها ومعالجتها وستعمل جاهدة من أجل مصلحة الموظفين.

وكانت وزارة المالية قد أكدت أن قرار صرف المرتبات عبر البنوك يندرج ضمن الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد.