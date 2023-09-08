مأرب.. مليشيا الحوثي تخطف عشرات المدنيين طالبوا بتوفير الكهرباء في "قانية"

المنامة - ياسر ابراهيم - خطفت مليشيا الحوثي، الأربعاء، عشرات المدنيين، في مناطق سيطرتها بمحافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي نفذت حملة اختطاف طالت كبار السن، ومراهقين، وأطفالا؛ على إثر احتجاج قصير نفذه سكان منطقة قانية، التابعة إداريًا لمديرية ماهلية في مأرب؛ للمطالبة بتوفير الكهرباء.

وأوضحت المصادر، أن مجموعة محتجين في "قانية" اعترضوا طريق شحنة ديزل كانت متوجهة إلى الجوبة؛ للضغط على المليشيا بإيصال الكهرباء إلى المنطقة، الأمر الذي دفع مليشيا الحوثي إلى وعدهم بإيصال التيار الكهربائي.

وحسب المصادر، فإن المليشيا لم تفِ بوعدها بإيصال التيار الكهربائي للمستهلكين؛ بل قامت بتنفيذ حملة دهم وخطف واعتقالات السكان من غير المحتجين.

وقدّرت المصادر عدد المخطوفين بنحو 30 شخصًا، بينما تستمر الحملة الحوثية في ملاحقة السكان.

وازدادت حدة الاحتجاجات المطالبة بالمرتبات والخدمات في مناطق سيطرة الحوثي في الأشهر القليلة الماضية، أدى لانقسام حاد وبوادر أزمة أمنية وعسكرية بين المؤتمر الموالي للحوثي في صنعاء ومليشيا الحوثي.