شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 في جمهورية مصر العربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 في جمهورية مصر العربية 2023/09/08 الساعة 03:20 مساءً (جهينةيمن) اقراء ايضاً : �ستقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة بعد زيادتها أمس بقيمة 20 جنيها في نهاية تعاملات اليوم الخميس 7 أغسطس 2023 في محلات الصاغة وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد. وبلغ سعر عيار 21 حوالي 2205 جنيهات للشراء و 2215 جنيه للبيع وعيار 24 نحو 2520 جنيها للبيع و2531 جنيها للبيع. ووصل سعر عيار 18 لنحو 1890 جنيها �ستقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة بعد زيادتها أمس بقيمة 20 جنيها في نهاية تعاملات اليوم الخميس 7 أغسطس 2023 في محلات الصاغة وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد. وبلغ سعر عيار 21 حوالي 2205 جنيهات للشراء و 2215 جنيه للبيع وعيار 24 نحو 2520 جنيها للبيع و2531 جنيها للبيع. ووصل سعر عيار 18 لنحو 1890 جنيها

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