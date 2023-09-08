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عدن - ياسمين التهامي - أب يوثق لحظة إهداء4سيارات لأبنائه الأربعة دفعة واحدة ويعلق:"تصويري هذا ليس تباهي "

وثق مقطع فيديو متداول، أب يهدي أبنائه الأربعة 4 سيارات تويوتا رايز، لتقديرهم ودعمهم النفسي.

وأظهر الفيديو، 4 سيارات من نوع تويوتا رايز، والأب قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، هذه من فضل ربي، اللهم بارك لنا فيما أعطيت".

وأضاف: "السيارات الـ 4 من نوع تويوتا رايز فئة فل كامل، هدية مني مقدمة إلى أبنائي، عبد المجيد، عبد الله، فارس، يعقوب".

وتابع: "تصويري هذه ليس تباهي، لا والله العظيم، ولكن تلك هدية حب وتقدير ودعم نفسي لأبنائي".

واختتم: "السيارة البيضاء ليعقوب، والسيارة السوداء لعبد المجيد، والرمادي لعبد الله، والسماوي لفارس، اللهم بارك لنا ولهم".

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