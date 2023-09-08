شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-9-2023 أمام الجنيه المصري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-9-2023 أمام الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

في أول أيام العطلة استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي أمام الجنيه عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الكويت الوطني

حافظ سعر الريال السعودي على مستوياته ببنك الكويت الوطني عند مستويات 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

بلغ سعر

الريال السعودي

بموقع البنك الأهلي الكويتي الإلكترونية أمام الجنيه 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

عرض البنك الحكومي بنك مصر سعر الريال السعودي أمام عملة مصر المحلية عند مستويي 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

كما استقر سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري داخل بنك الإسكندرية عند 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في المصرف المتحد

أبقى موقع بنك المصرف المتحد على سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

كما ثبت البنك التجاري الدولي سعر

الريال السعودي

أمام عملة مصر المحلية عند مستويات 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي بموقع بنك التنمية الصناعية الإلكتروني إلى مستويات 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

جاء سعر الريال السعودي اليوم أمام نظيره المصري داخل بنك قطر الوطني الأهلي عند 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.