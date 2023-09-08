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عدن - ياسمين التهامي - نيمار: الدوري السعودي أفضل من الفرنسي.. ومنتقديه صاروا متابعين له

أصر النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، مهاجم نادي الهلال السعودي، على أن بطولة الدوري السعودي للمحترفين بات أكثر قوة من الدوري الفرنسي، مشيرا إلى تجربته في الأخيرة عندما انتقل إلى باريس سان جيرمان صيف 2017.

نيمار: الدوري السعودي أفضل من الفرنسي

وقال نيمار جونيور دا سيلفا خلال مؤتمر صحفي لمنتخب البرازيل، أمس الخميس: “بالنظر إلى الأسماء الكبيرة التي تتواجد بهذا الدوري، فربما تكون البطولة السعودية أفضل من الدوري الفرنسي”.

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وتابع جناح الهلال السعودي: “التدريبات هناك مكثفة، أنا متعطش للألقاب وأريد الفوز مع الهلال، ولا أهتم بما يقوله الناس، لقد قالوا من قبل إن الدوري الفرنسي ضعيف وقد عانيت هناك أكثر من أي مكان آخر”.

وأضاف خلال تصريحاته عن الدوري السعودي للمحترفين: “سيكون بطولة مثيرة للاهتمام، وسيحظى بمتابعين من كل مكان، ولا أشعر بأي صعوبة في التكيف، فأنا لا أتحدث العربية، ولكن بعد 5 أو 6 سنوات في فرنسا، كانت لغتي الفرنسية رديئة، لن يكون الأمر مختلفًا”.

وأكد اللاعب المخضرم في ختام تصريحاته على أنه سعيد باكتشاف ثقافة جديدة، مشيرًا إلى أن يقيم بلدًا بأكملها استقبلته بشكل جيد للغاية، مؤكداً على أنه سعيد باختياره وبهذا المستقبل الذي أمامه”.