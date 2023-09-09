حلف قبائل شبوة يدعو لاجتماع عاجل لبحث مقتل شاب تعذيبًا في سجن قوات دفاع شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا حلف أبناء وقبائل شبوة، برئاسة الشيخ علي بن حسن دوشل، الجمعة، قبائل شبوة للتجمع اليوم السبت، الساعة الثانية ظهرا في منطقة الكروم، لتدارس قضية المختطف الذي توفي في سجون قوات دفاع شبوة.

وحسب البيان، فقد حددت منطقة الكروم قرى آل سليمان، مكان للتجمّع، بناء على دعوة الشيخ أبو بكر بن فريد العولقي، وآل سليمان، للوقوف على قضية صدام السليمان الذي توفي بعد اعتقاله باسبوع دون امتثاله للنيابة أو المحكمة.

وأكد الحلف في بيانه، على موقفه الثابت برفض كل أعمال عدائية أو مداهمات خارج الأطر القانونية، مشددًا في هذا الصدد على وقوفه ومساندته لأبناء وقبائل شبوة كافه، فيما تراه وتجمع عليه من مواقف تؤكد الحفاظ على أرواح وحقوق أبناء شبوة كافة.

كما جدد التأكيد على مساندته لتمسك وتعاضد أبناء المحافظة بشكل كامل، فيما فيه كرامة وعزة أبناء شبوة كافة، ونبذ كل أعمال وتصرفات دخيلة لا تمت إلى القانون والشرع والاعراف بصلة.

وجدد بيان الحلف، دعوته لتفعيل مؤسسات وأجهزة القضاء؛ لمحاكمة وإثبات أي تهم ضد أي مواطن، وفقا للشرع والقانون.

ودعا الحلف أبناء وقبائل شبوة جميعا للحضور اليوم السبت في المكان والزمان المحددين للتشاور إزاء ما حدث.

وكان الشاب (صدام مجرب السليماني العولقي ـ 34 عاما)، قد توفي تحت التعذيب في سجن سري يتبع اللواء الثاني قوات دفاع شبوة بمديرية عتق مركز محافظة شبوة.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن أهالي الضحية رفضوا استلام جثة الشاب صدام مجرب، ودعت إلى اجتماع قبلي لاتخاذ موقف بشأن الجريمة.



يذكر أن قوات دفاع شبوة، كان أقدمت على اختطاف الشاب "صدام مجرب" مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس الماضي.



ومنذ سيطرتها على محافظة شبوة قبل نحو عام، ترتكب القوات المدعومة من الإمارات، انتهاكات واسعة بحق مختلف فئات المجتمع وسط صمت وتواطؤ من السلطات المحلية.