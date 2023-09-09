شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-9-2023 أمام الجنيه المصري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-9-2023 أمام الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك البركة، 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وحقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

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سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وفي ميد بنك، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند 7.95 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، حقق مستوى صرف عند: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وعرض بنك سايب، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي بنك أبو ظبي التجاري

وطرح بنك أبو ظبي التجاري، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندري على مستواه الأخير عند: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

ومازال سعر

الريال السعودي

في بنك كريدي أجريكول على مستواه الأخير عند 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.