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عدن - ياسمين التهامي - قرار هام من الجوازات السعودية بشأن فترة السماح بعد انتهاء الزيارة العائلية.. هل سيتم تمديدها؟

أعلنت إدارة الجوازات أنه من حق الأشخاص المقيمين في السعودية لفترة محدودة أن يتمتعوا بجميع الخدمات، شرط تواجدهم بشكل قانوني.

حيث يكون ذلك عن طريق استخراج تأشيرة للزيارة العائلية، وهي عبار عن نوعين إما أن يدخل الشخص 30 يوم ولا يكون الأمر قابل للتجديد، أو الدخول المتعدد يكن 90 يوم فقط.

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ولكن لابد من التجديد للتأشيرة قبل انتهاء الموعد المحدد أو حتى الذهاب خارج المملكة، إن كانت انتهت بشكل تام وفي سطورنا التالية سوف نعرض لكم فترة السماح بعد انتهاء الزيارة العائلية كي لا يتعرضون لأي مشكلات قانونية.

فترة السماح بعد انتهاء الزيارة العائلية

وفقاً للصدر من مديرية الجوازات العامة بالمملكة السعودية بشأن فترة التمديد لتأشيرة الزيارة العائلية، فلابد ألا تكون أكثر من 180 يوم، بعد أن يتم دفع رسوم التمديد، ولا بد من تمديد الزيارة العائلية قبل انتهاء ثلاثة أيام من التاريخ الذي يجب فيه القيام بتمديد الزيارة، إذ أنه مسموح للأشخاص التمديد للزيارة قبل ميعاد انتهاء حوالي ستة أيام وبعد الانتهاء بثلاث أيام فقط لا يزيد عن ذلك.

عقوبة الانتهاء لفترة الزيارة العائلية

حكومة المملكة السعودية تفرض عقوبات على الزائرين المقيمين بالسعودية الذين لم يقوموا بتمديد الزيارة، أو حتى الذهاب من المملكة بعد أن تنتهي فترة زيارتهم، وتلك العقوبة تكون غرامة مالية أو حتى حبس، ثم بعد ذلك يرحل الشخص بعد قضاء مدة السجن، وإليكم هذه الغرامات وهي كالآتي:

أولاً إن كان الشخص الزائر قد انتهت زيارته ولم يقم بتجديدها وكانت هذه المرة الأولى له يدفع غرامة 15 ألف ريال.

أما إن كانت المرة الثانية له التي لم يكن فيها بتمديد زيارته العائلية فيتم سجن حوالي ثلاث شهور. ويدفع غرامة قدرها 25,000 ريال وبعد قضاء مدة سجنه يرحل بشكل نهائي من المملكة.

نأتي للأشخاص الذين تكن هذه المرة الثالثة إليهم بعدم التجديد والتمديد للزيارة العائلية فإن مدة الحبس هنا تكون ستة أشهر، والغرامة تاكل 50,000 ريال ويرحل أيضاً بعد أن تنتهي فترة السجن المحددة.

طريقة تمديد الزيارة العائلية

بإمكانك أن تقوم بتجديد التأشيرة للزيارة العائلية بالشكل الإلكتروني، وإليكم طريقة التمديد للزيارة العائلية وهي كالآتي:

تسجل الدخول لموقع وزارة الداخلية.

تضغط على خدمة التأشيرات تجدها بالخدمات المتاحة بالصفحة الرئيسية.

تسجل الدخول من خلال بوابة أبشر ثم تدخل الاسم ورمز التحقق.

تضغط على اختيار الجوازات وتوافق على كافة الأحكام.

تنقر على كلمة التالي وتختار اسم الشخص الذي ترغب في تمديد الجواز له.

تقوم بالنقر على كلمة مزيد من المعلومات ثم تضغط على التمديد للزيارة.