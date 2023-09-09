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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة علمية .. أوراق الغار لها قدرة هائلة للحد من مستوى السكر بالدم وتنظم الأنسولين ودقات القلب

تُعتبر أوراق الغار رمزاً للصحة والقوة والاسترخاء. لما تحتويه من مركبات نباتية. ومعادن وفيتامينات عدة وتُستخدم في العلاج من أمراض مختلفة. وسنضع بين يديكم في هذا المقال فوائد أوراق الغار العجيبة. 1- تلعب أوراق الغار دوراً في الحد من مستوى السكر بالدم. اقراء ايضاً : 2- تخفف أوراق الغار من معدَّل الدّهون الثلاثية المركبة، إضافة لتقليل الكولسترول الضار. 3- تلعب أوراق الغار دوراً مساعداً في تنظيم الأنسولين ودقات القلب. 4- يحتوي ورق الغار على مجموعة من المُغذيّات، وحمض الكافيك، ومركبات السياليسبلات، والبروتين. 5- تُساهم أوراق الغار بتعزيزِ أداء القلب والأوعية الدموية. 6- تقي أوراق الغار من الإصابة بالجلطات القلبيَّة المُفاجئة. 7- يلعب مشروب ورق الغار دوراً رائعاً في تعزيز أداء عمليَّة الهضم في الجسم. 8- تساهم أوراق الغار صاحبةُ المذاق المر في التخلص من انتفاخات المعدة وحُرقتها، والحموضة المؤذية. 9- يحتوي منقوع أوراق الغار على مجموعةٍ عاليةٍ من الأنزيمات العلاجيَّة.

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