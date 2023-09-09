1900 طالب.. تدشين العام الدراسي في كلية الطيران والدفاع الجوي بمحافظة مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن اليوم السبت، بمحافظة مأرب، العام الدراسي الجديد للدفعة 34 في كلية الطيران والدفاع الجوي بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز.



وقال مدير كلية الطيران والدفاع الجوي اللواء الركن أحمد البحش، إن عدد الملتحقين بالكلية لهذا العام بلغ 1900 طالب من العسكريين والمدنيين، ثانوية وجامعيين، الذين نجحوا في اختبارات القبول وتنافسوا على المقاعد المحددة.



من جهته عبّر الفريق بن عزيز، في كلمته عن سعادته الغامرة بهذا اليوم الذي سيخلد في تاريخ القوات المسلحة التي صنع نواتها الأولى الضباط الأحرار ووضعوا ثاني أهداف الثورة بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكتسباتها.



كما عبر عن ثقته بأن الأبطال الملتحقين بالكلية، وهم من خيرة وأنبل شباب الوطن، سيكونون رافدًا نوعياً لمؤسسة الوطن الدفاعية، وسيكون لهم دوراً مهماً في بناء وتطوير القوات المسلحة وقيادتها مستقبلا، وتحقيق الأمن والاستقرار للجمهورية اليمنية.



وحثّ رئيس هيئة الأركان العامة، الطلاب الجدد ببذل كامل الجهد والعطاء لتلقي العلوم والمعارف العلمية والعملية والانضباط التام بالأوامر والأنظمة واللوائح والتقاليد العسكرية.



وثمن جهود المجلس الأعلى للكليات العسكرية ومجلس الكلية واللجان الإشرافية وكل من ساهم في الترتيب والإعداد للوصول إلى هذا الانجاز المهم بعد 8 سنوات من توقف الكليات العسكرية المعول عليها إعداد وتأهيل ضباط القوات المسلحة التي تخوض معركة المواجهة المصيرية ضد مخلفات الإمامة المتمثلة بتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية.



كما ثمّن رئيس هيئة الأركان العامة اهتمام ودعم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ووزير الدفاع، ودعم قوات التحالف العربي، لتطوير وتحديث القوات المسلحة اليمنية وتأهيل منتسبيها وفق أسس وطنية وعلمية سليمة.

