سفارة اليمن بالرباط تدعو أبناء الجالية إلى التبرع بالدم والانخراط مع فرق الإغاثة المغربية

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت السفارة اليمنية في الرباط، اليوم السبت، أبناء الجالية اليمنية في المغرب إلى الانخراط مع فرق الإغاثة المغربية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من مناطق المملكة.



وأهابت السفارة في نداء عبر حسابها بمنصة "إكس" بجميع أبناء الجالية والطلاب الدارسين في الجامعات المغربية الانخراط مع فرق الإغاثة وتقديم العون والتبرع بالدم في المراكز المغربية مساهمة في تقديم ما يمكن كارثة الزلزال.



وفي وقت سابق اليوم، أفاد التلفزيون الرسمي المغربي نقلا عن وزارة الداخلية بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مساء أمس الجمعة إلى 1037 قتيلا و1204 مصابين من بينهم 721 إصاباتهم خطرة.



وفيما ذكر المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب أن شدة الزلزال بلغت 7.2 درجات على مقياس ريختر، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن شدته بلغت 6.8 درجات على نفس المقياس.



وقال رئيس المعهد إن الزلزال -الذي ضرب جنوب غربي مراكش وكان مركزه في إقليم الحوز- هو الأعنف منذ قرن. فيما ناشدت السلطات الصحية المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ مصابي الزلزال.



وفي وقت سابق أعربت الخارجية اليمنية، عن خالص التعازي وصادق المواساة للمملكة المغربية ولذوي ضحايا الزلزال، مؤكدة تضامن الجمهورية اليمنية مع المملكة المغربية في هذا المصاب الأليم

