الإنذار المبكر بحضرموت يرصد هزة زلزالية بحرية قبالة المياه الإقليمية شرقي اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - رصد مركز الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد، يوم السبت، هزة زلزالية بحرية قبالة المياه الإقليمية للمحافظة، بقوة (4.4) درجة على مقياس ريختر.

وبيّن المركز، أن بؤرة مركز الهزّة تبعد عن مدينة المكلا (162) كيلومتر على عمق ضحل بلغ (10) كيلومتر.

وأكد المركز، أن سكان المحافظة لم يشعروا بالهزة؛ نتيجة لبعد بؤرتها ودرجتها المتوسطة ولا مخاطر منها.

وفي سياق آخر، أشار المركز إلى تكوين كتلة هوائية حارة ستؤثر على المحافظة بدرجات أربعينية خلال (72) ساعة القادمة.

ووضح أن الأجواء ستكون حارة على غير العادة في مثل هذا الوقت من كل عام؛ نتيجة للظروف الجوية السائدة من تمركز لكتلة هوائية قارية علوية جافة.

ونبّه المركز كافة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر من ضربات الشمس، وعدم التعرض لأشعتها لفترات طويلة.

ونصح المركز كبار السن والأطفال ومن يعانون من الأمراض المزمنة من الإكثار من شرب السوائل وتوفير التهوية الملائمة.