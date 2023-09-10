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مقتل وإصابة شخصين في اشتباكات قبلية شمالي شرق إب

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المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مسلح وأصيب آخر في اشتباكات قبلية بإحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن)، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
 
وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات قبلية بين أسرتي (الخضر)، (النجاشي) اندلعت أمس الأول في منطقة بني قيس، بمديرية الرضمة شمال شرق محافظة إب، وتسببت بمقتل شخص وإصابة آخر من الأسرتين.
 
وأوضحت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل مواطن يدعى "درجان النجاشي" وإصابة آخر يدعى "عادل الخضر".
 
وبحسب المصادر فإن الأوضاع مرشحة للانفجار بين الأسرتين في ظل استمرار التحشيد المسلح وتواطؤ مليشيا الحوثي التي عادة ما تغذي الصراعات المحلية.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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