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عدن - ياسمين التهامي - شاهد لاول مرة بتاريخها.. بناء كعبة جديدة في هذة المحافظه اليمنيه"صورة" 2023/09/10 الساعة 03:20 مساءً (جهينةيمن) تمكن مالك مطعم ماي برجر الشهير من لفت انظار زبائنه بطريقة مبتكرة وجميلة عقب اعادته ترميم المطعم الذي احترق بكريتر.

وقال مواطنون:نبارك اعادة افتتاح مطعم ماي برجر بكريتر عقب تعرضه للاحتراق حيث عاد بطريقة مبتكرة وجميلة من خلال تصميم المطعم الذي يشبه الكعبة المشرفه.

واضافوا:التصميم الجديد نال اعجاب الكثير كون الفكرة مبتكرة وزادت المنطقة جمالا.

وكان مطعم ماي برجر قد تعرض للاحتراق بوقت سابق قبل ان تقوم ادارته باعادة ترميمه بطريقة مبتكرة. اقراء ايضاً :

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