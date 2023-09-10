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عدن - ياسمين التهامي - في ربع ساعة فقط.. وصفة سحرية لتبييض اليدين بالقهوة “ماكان احد يصدق هذي إلا بعد ماشهدو

تعتبر اليدين من أكثر مناطق الجسم تعرضًا للتلوث والتعب، ولا سيما مع التعامل المستمر مع الماء والمواد الكيميائية، لذا، فإن العناية باليدين أمر ضروري للحفاظ على جمالهما ونعومتهما، وفي هذا المقال سنقدم لكي وصفة طبيعية وفعّالة لتبييض اليدين باستخدام مكون مذهل وهو القهوة. فوائد القهوة للبشرةتعتبر القهوة ليست مجرد مشروب مفضل للكثيرين، بل لها أيضًا فوائد مذهلة للبشرة، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تقوم بحماية الجلد من تلف الخلايا وتأخير علامات الشيخوخة، وتحتوي القهوة أيضًا على الكافيين، وهو مكون يساعد في تحفيز تدفق الدم وتحسين مظهر البشرة. اقراء ايضاً : وصفة تبييض اليدين بالقهوة 2 ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة

1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند العضوي

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج

طريقة تحضير الوصفة خلط المكونات: في وعاء، قومي بخلط القهوة المطحونة وزيت جوز الهند العضوي حتى تحصلي على خليط متجانس.

إضافة عصير الليمون: بعد الحصول على الخليط المتجانس، قومي بإضافة عصير الليمون الطازج وقومي بالتحريك جيدًا.

تطبيق الخليط: قومي بفرك الخليط بلطف على يديك، مُركزةً على المناطق الداكنة والباهتة.

التدليك: قومي بتدليك يديك بلطف لمدة 5 دقائق لتحسين الدورة الدموية وتعزيز امتصاص المكونات.

الاسترخاء: اتركي الخليط على يديك لمدة 10-15 دقيقة ليجف.

الشطف: اغسلي يديك جيدًا بالماء الدافئ والصابون حتى تتخلصي من بقايا الخليط.

ليدين أكثر إشراقًا ونعومة. تذكّري أن العناية بالبشرة تتطلب الصبر والاستمرارية، وابتعدي عن المواد الكيميائية واستمتعي بفوائد الطبيعة للحصول على نتائج رائعة.

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