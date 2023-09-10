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شبوة.. مقتل شاب طعنا بسلاح أبيض في شجار مع ابن عمه

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المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شاب، طعنا بسلاح أبيض في شجار مع ابن عمه في إحدى بلدات محافظة شبوة (جنوبي شرق اليمن).
 
وقالت مصادر محلية، إن الشاب (ياسر مهدي علي المكبب) تعرض لطعنة قاتلة في القلب من قبل ابنه عمه (يوسف صالح المكبب) توفي على إثرها على الفور.
 
وأشارت المصادر أن الحادثة التي شهدتها منطقة المقعد بمديرية الروضة، مساء أمس، كانت بسبب عدم سماح المجني عليه للجاني باللعب معه كرة القدم.
 
وتشهد محافظة شبوة الخاضعة لمليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات، فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع لجرائم القتل وخاصة منها ذات الطابع الأسري.
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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