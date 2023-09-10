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عدن - ياسمين التهامي - رسالة "تعاطف" مؤثرة من رونالدو بعد زلزال المغرب المدمر

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، عقب الزلزال المدمر الذي حدث بدولة المغرب، صباح السبت الماضي.

وشهد المغرب، حادثة مفجعة بوقوع زلزال مدمر بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر، شرقي مدينة مراكش، أسفر عن وفاة ما يزيد عن 1270 شخص.

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وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا". في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، عن دعمه لضحايا حادث المغرب المفجع.

رونالدو يوجه رسالة مؤثرة

ونشر رونالدو رسالة مؤثرة، بصورة له عبر صفحته على موقع إنستجرام، يتوجه فيها بأقصى التعازي الحارة، لضحايا الزلزال المدمر في دولة المغرب.

وكتب رونالدو: "أتقدم بأحر التعازي لأسر وأصدقاء جميع الذين فقدوا أرواحهم في زلزال المغرب، أرسل حبي وصلاتي للجميع في المغرب خلال هذا الوقت العصيب للغاية".

ويمتلك رونالدو فندقًا له في دولة المغرب، حيث قرر النجم البرتغالي فتح الفندق مجانًا لخدمة المتضررين من ضحايا الزلزال المدمر.