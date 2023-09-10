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عدن - ياسمين التهامي - طريقة عمل الفراخ البانيه الدايت بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل 2023/09/10 الساعة 04:10 مساءً (جهينةيمن) تُحضر فراخ البانيه من دجاج مُخلي من العظم والجلد وتُغطى بطبقة خارجية، وغالبًا ما يتم قليها لإعطائها قوامًا مقرمشًا، ومع ذلك، قد اخترنا لكِ طريقة لتحضير فراخ بانيه دايت بسعرات حرارية منخفضة، ونقترح تقديمها مع سلطة الخضار الشهية كوجبة غداء أو عشاء صحي. المكونات :- طريقة التحضير :- اقراء ايضاً :

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