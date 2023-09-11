نقابة المعلمين تطالب الحكومة بصرف مرتبات منتسبيها النازحين وإطلاق علاواتهم السنوية

المنامة - ياسر ابراهيم - طالبت نقابة المعلمين اليمنيين، اليوم الأحد، الحكومة الشرعية، بصرف مرتبات المعلمين النازحين، وإطلاق العلاوات السنوية.

جاء ذلك في رسالة سلّمها نقيب المعلمين بعدن صالح قاسم عبدالله، مرفوعة من أمين عام النقابة حسين الخولاني، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، حصل "يمن شباب نت" على نسخة منها.

وطالبت النقابة، بإدراج المعلمين النازحين ضمن كشوفات الإستحقاق للعلاوات السنوية والتسويات الوظيفية، وكذا منحهم الزيادة المقررة 30 % الممنوحة للموظفين في العام 2018م.

وتضمنت الرسالة، مطالبات بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات برفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يوازي 100$ وإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية من تاريخ إستحقاقها.

ودعت نقابة المعلمين بعدن، الحكومة إلى أن تقف أمام مطالب المعلمين بمسئولية ويلبيها تحقيقا للقانون والمطالب المشروعة للعاملين في مجال التعليم، حرصًا على استقرار العملية التعليمية والتربوية.

وأشار بيان النقابة إلى أن معاناة منتسبيها والعاملين في مجال التعليم قد بلغت حداً لا يطاق نتيجة انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وغلاء المعيشة دون زيادة في المرتبات".

ونوهت إلى أن الميدان التربوي والعاملين فيه أكثر تحفزاً للاحتجاجات المطلبية بسبب شدة معاناتهم.