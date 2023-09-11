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حضرموت.. حادث مروري يودي بحياة سبعة أشخاص في طريق العَبْر 

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المنامة - ياسر ابراهيم - توفي سبعة أشخاص، الأحد، بحادث مروري مروع في طريق "العبر" بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن حادثا مروريًا وقع في طريق العبر بالقرب من منفذ الوديعة، ما أدى إلى وفاة سبعة أشخاص كانوا في طريق عودتهم من إلى اليمن.

وحسب المصادر، فقد تمّ نقل الجثث إلى ثلاجة أحد مشافي حضرموت، دون معرف أقارب المتوفين.

وبينت المصادر أن المتوفين هم: نجيب صالح المذحجي، ونعمان أحمد المذحجي، وأحمد سعيد الارياني، ومروان حسن الشوافي، وعبدالقادر عبداللطيف الشوافي، وثابت عبدالله الريمي، وجلال محمد النجار.

وارتفع معدل الحوادث المرورية في طريق العبر بالقرب من منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية بمحافظة حضرموت، نتيجة السرعة الزائدة، وكذا عدم تهالك الطريق وانتشار الحفر على جوانبها.
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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