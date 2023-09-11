نساء "صعدة" يتصدّين لمحاولات حوثية السطو على أراضي المواطنين في "سحار"

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مصادر محلية، إن مجموعة من نساء صعدة تصدّين لمحاولة قيادي حوثي السطو على أراضي المواطنين في منطقة المحيط، بمديرية سحار.

وأكدت المصادر أن قياديًا حوثيًا يدعى "أبو يحيى الغيلي" حاول السطو على أراضٍ تتبع مواطنين من أبناء منطقة المحيط مديرية سحار.

وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي أبو يحيى الغيلي المعين مدير فرع هيئة الأراضي بمحافظة صعدة، قاد حملة عسكرية مكونة من عدة أطقم وعشرات العناصر معززين بعربات ومعدات وشيولات، وحاولوا السطو على مساحات واسعة من أراضي المواطنين.

وأكدت المصادر فشل تلك المحاولة بعد تصدي مجموعة من النساء للحملة بالحجارة والعصي، الأمر الذي اضطر القيادي الحوثي أبو يحيى الغيلي إلى الانسحاب في ظل تهديدات أطلقها تجاه النسوة التي واجهن حملته بأنه سيعود للسيطرة على تلك الأراضي بحجة أنها أملاك الدولة.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من النساء أثناء اعتراضهن للأطقم ومطاردة عناصر المليشيات بالحجارة حتى إخراجهم من تلك الأراضي.

يشار إلى أن الرفض المجتمعي والمقاومة الشعبية للحوثيين في محافظة صعدة ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، حيث شهدت مديريات مجز والصفراء مواجهات عنيفة بين المليشيات الحوثية وقبائل صعدة الرافضة لحكم المليشيات.

وكانت مواجهات عنيفة قد شهدتها عدد من مديريات محافظة صعدة، بين القبائل ومليشيا الحوثي التي حاولت نهب الأراضي، وضمها إلى ممتلكاتها.

