شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 11-9-2023 أمام الجنيه المصري بداية التعاملات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 11-9-2023 أمام الجنيه المصري بداية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر عرضت فروع بنك مصر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس استقر سعر الريال السعودي داخل فروع قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع. اقراء ايضاً : سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي وصل سعر الريال السعودي ببداية التعاملات داخل البنك المصري الخليجي إلى 8.17 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع. سعر العملة السعودي في البنك الأهلي المصري أبقت فروع البنك الأهلي المصري على سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك القاهرة في بداية التعاملات جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل فروع بنك القاهرة عند 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع. سعر العملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي على مستوى البنوك الإسلامية جاء سعر الريال السعودي بمصرف أبوظبي الإسلامي عند 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع. سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك التعمير والإسكان استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري على موقع بنك التعمير والإسكان عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع. سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك التجاري الدولي وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي إلى 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع سعر عملة المملكة في بنك الإسكندرية أظهرت فروع بنك الإسكندرية وصول سعر الريال أمام الجنيه المصري إلى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودية فيSAIB وصل سعر الريال السعودي داخل فروع بنك SAIB إلى مستويات 8.10 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

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