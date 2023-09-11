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عدن - ياسمين التهامي - طالب سعودي يضع والده بين خيارين الغياب20يوم أوشراء سيارة له…شاهد:ردة فعل الأخير
وثق مقطع فيديو متداول، رسالة ساخرة من طالب يمازح والده، بالغياب 20 يوم من المدرسة، ليشتري له سيارة.
وأظهر الفيديو، المحادثة التي تمت بينهما، حيث أرسل الطالب لوالده صورة سيارة من نوع "ونيت هايلوكس".
وأبان الفيديو، قال الطالب لوالده: "اختار واحدة منها تشتري لي زيها ولا أغيب 20 يوما".
وأبان الفيديو رد عليه والده قائلا "ابشر ابشر".. وتابع الطالب حديثه لوالده قائلاً: "عساني فداك".
وأثار الفيديو حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب مغرد: "اي خاف فيها سجن".
وكتبت مغردة: "ههه هذا اللي ما حسبنا حسابه".
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