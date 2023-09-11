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عدن - ياسمين التهامي - خطوة بخطوة.. كيفية تحضير كب كيك الشوكولاتة بطريقة سهلة وسريعة
2023/09/11 الساعة 09:30 صباحاً (جهينةيمن)
الكب كيك أو ما تسمى بالكعكة المكوبة، واحدة من ألذ الحلويات التي يمكن تقديمها مع الشاي أو القهوة، وهي عبارة عن قطعة صغيرة من الكيك مغلفة بقطعة ورقية تسمى ورقة الزبدة، أو تُوضع في أكواب معدنية صغيرة، ويمكنك تحضيرها بعدة نكهات مختلفة مثل الشوكولاتة، والفانيليا، والفراولة، كما ويمكنك تقديمها لأطفالك كوجبة متكاملة لاحتوائها على الحليب والبيض.
المكونات:
طريقة التحضير:
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