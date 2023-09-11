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تلعثم بايدن في قمة العشرين عند لفظ اسم ولي العهد السعودي يتصدر مواقع التواصل

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عدن - ياسمين التهامي - تلعثم بايدن في قمة العشرين عند لفظ اسم ولي العهد السعودي يتصدر مواقع التواصل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "X" مقاطع فيديو لكلمة الرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال قمة العشرين التي تستضيفها الهند.

وأظهر نشطاء مقاطع فيديو للحظة تلعثم بايدن في كلمته عند نطق اسم ولي العهد السعودي، الأمير وإعادته قراءة الاسم مرتين.

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من: اليمن الآن

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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