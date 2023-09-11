نادي المعلمين يؤكد على استمرار الإضراب حتى صرف الرواتب

أكد نادي المعلمين في صنعاء، استمراره في الاضراب حتى تسلم الرواتب، المنقطعة منذ ثماني سنوات.



وقال النادي في بيان حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، إن النادي يعتزم مواصلة الإضراب التام حتى استلام مرتبات المعلمين، وأن أكثر من 100 ألف تربوي يواصلون الإضراب بنجاح كبير.



وأكد النادي أنه لم يصدر أي بيان يدعو فيه إلى التظاهر، ودعا إلى استمرار الإضراب حتى تصل رسائل من البريد عن إطلاق سراح رواتبهم المخطوفة.



ويقود النادي إضرابا عن التعليم منذ خمسين يوما تقريبا، لانتزاع مرتبات المعلمين المقطوعة منذ 2016 ويطالب بتسليمها كشرط وحيد لاستئناف العملية التعليمية.



وندد النادي بمحاولات كسر الإضراب في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها المليشيا، والتي أدت إلى كسر العملية التعليمية وليس كسر الإضراب.



وعبر النادي عن تأييده ودعمه لتحركات المعلمين النقابية في مناطق سيطرة الحكومة التي شملت إضرابات في عدن وتظاهرات في تعز ومحافظات أخرى.

