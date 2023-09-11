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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: البشرية السعودية تكشف عن موعد إجازة اليوم الوطني للقطاعين الربحي وغيره

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن موعد إجازة اليوم الوطني للقطاعين الخاص وغير الربحي. وأوضحت الوزارة، أن إجازة اليوم الوطني للقطاعين الخاص وغير الربحي ستكون السبت 8 ربيع الأول 1445هـ؛ الموافق 23 سبتمبر 2023م. اقراء ايضاً : وأبانت أن ذلك سيكون وفقاً للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، داعية كل صاحب عمل إلى التقيُّد بما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة.

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