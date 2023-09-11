التخلص منها قد يستغرق عقودا.. تقرير دولي: التلوث بالألغام والمتفجرات في اليمن "من بين الأسوأ عالميا"

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن اليمن يعاني من أحد أعلى معدلات التلوث بالألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات القاتلة في العالم، وذلك بعد تسع سنوات من بدء الحرب الأهلية الوحشية.



ويقدر الخبراء أنه تم زرع ما لا يقل عن مليون لغم خلال سنوات الاضطرابات في اليمن، مما تسبب في خطر يومي إلى جانب القذائف غير المنفجرة وغيرها من المخلفات العسكرية.



وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط، لوكالة فرانس برس: "عندما يتعلق الأمر بالتلوث بالأسلحة، فإن أفغانستان والعراق هي من بين الدول الثلاث الأكثر تضررا من ذلك".



وأضاف "إنه لأمر مدمر حقًا وله تأثير مهم جدًا على الناس وسلامتهم وكذلك على سبل عيشهم."



ووفقاً لمشروع مراقبة الأثر المدني المرتبط بالأمم المتحدة، تسببت الألغام الأرضية والقذائف غير المنفجرة وغيرها من مخلفات القتال في سقوط 1,469 ضحية بين المدنيين خلال السنوات الخمس الماضية. وقال كاربوني: "إن وجود الذخائر غير المنفجرة هائل".



وقد أبلغ 20 بالمائة من أصحاب الماشية الذين يعيشون في منطقتين قريبتين من خطوط المواجهة عن تلوث أراضيهم بالمتفجرات، حسبما وجدت اللجنة الدولية بعد إجراء سلسلة من المقابلات العام الماضي.



وخلصت دراسة أخرى أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن 70 بالمائة من رعاة الماشية فقدوا حيواناتهم بسبب الألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات.



وقال كاربوني: "إن التلوث مهم للغاية وواسع الانتشار لدرجة أنك لن تكون في وضع يسمح لك بتطهير كل شيء، حتى لو انتهى الصراع اليوم".





التخلص منها قد يستغرق "عقودا"





هدأ القتال في اليمن بشكل ملحوظ بعد دخول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2022، واستمر إلى حد كبير حتى بعد انتهاء الاتفاق في أكتوبر/تشرين الأول 2022.



كما أن التقارب الذي توسطت فيه الصين بين القوى الإقليمية إيران والمملكة العربية السعودية، بعد ثماني سنوات من قطع العلاقات بينهما، قد أثار الأمل في اليمن.



وقال كاربوني "هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها حقا أن هناك خيارات سياسية مقنعة وملموسة على الطاولة وأن العنف والصراع لم يعد الخيار الوحيد".



وأضاف أنه حتى لو ساد السلام، فإن تطهير الأرض من المتفجرات سيستغرق سنوات عديدة، مضيفا أن ذلك سيتطلب موارد وخبرة وآليات.



وقال "نحن نتحدث عن عقود ربما. لكن مرة أخرى، إنها مسألة موارد".



وأضاف كاربوني "لدينا جلسات مع المجتمعات حيث نبلغهم بالمخاطر المتعلقة بالذخائر غير المنفجرة، أو إذا عثروا على مخلفات الحرب... عليهم إبلاغنا حتى نتمكن من تنظيم (التطهير) مع مختلف السلطات والشركاء. وتابع "هذا جديد تماما بالنسبة لنا."



وقال كاربوني إن اللجنة الدولية تبذل أيضًا جهودًا متجددة لتحديد هوية وإعادة رفات المقاتلين الذين لقوا حتفهم من كل جانب.



وأضاف: "هناك العديد من الجثث التي بقيت، ونريد حقًا العمل مع جميع أطراف هذا الصراع لبذل المزيد من الجهود والدفع في هذا الملف".



وقال: "نحن نستثمر في الطب الشرعي، ونستثمر في محاولة جمع جميع الأطراف حول الطاولة."



وفي مايو/أيار، تبادل المتمردون والقوات الحكومية جثث 43 مقاتلاً، وهي أكبر عملية تبادل من نوعها حتى الآن. وقبل ذلك بشهر، أطلقوا سراح ما يقرب من 900 معتقل.



وقال كاربوني إنه في إطار الجهود لمساعدة اليمن على التعامل مع آثار حربه الوحشية، "نريد أن نكون متفائلين، ولكن في الوقت نفسه، لا نريد أن نكون سُذج".



المصدر: فرانس برس