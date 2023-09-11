تضم 50 وحدة ومرافق خدمية.. تدشين بناء قرية سكنية للنازحين في مأرب بدعم كويتي

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن بمحافظة مأرب، اليوم الاثنين، بناء قرية سكنية تتكون من 50 وحدة سكنية مع ملحقاتها الخدمية للنازحين في محافظة مأرب بدعم من نماء الخيرية الكويتية ضمن حملة (الكويت بجانبكم).



واوضح مدير إدارة الاغاثة في نماء الكويتية خالد الشامري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن القرية السكنية تضم اضافة إلى الـ 50 وحدة سكنية مستوصفا صحيا ومدرسة بجميع مرافقها ومسجدا وبئرا ارتوازية وحديقة عامة.



وأشار إلى أن القرية تهدف إلى تحسين ظروف وعوامل الاستقرار لـ50 أسرة يمنية من النازحين وتوفر لهم السكن الملائم الذي يحفظ كرامتهم ويقيهم عوامل الطبيعة القاسية ويساعدهم في تعليم أطفالهم والالتفات لتحسين وضعهم المعيشي.



وأفاد الشامري بتدشين (نماء) مخيما طبيا استفاد منه 500 شخص من مرضى (السكر) و(الضغط) في سياق الاهتمام برفع الوعي الصحي وتقديم الخدمات العلاجية المتخصصة وأجراء العمليات الجراحية وتخفيف معاناة المتضررين والمرضى.



من جانبه، أشاد نائب مدير الوحدة التنفيذية للنازحين في مأرب علي أبو ركب، بالدور الإنساني لدولة الكويت في تخفيف معاناة النازحين والمجتمع المضيف ومساعدة السلطة المحلية وقطاعاتها المختلفة على مواجهة التحديات وتحسين الوضع الإنساني والخدمات العامة.

