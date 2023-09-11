رئيس المجلس الرئاسي يرأس اجتماعا للجنة الأمنية العليا

المنامة - ياسر ابراهيم - عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاثنين، اجتماعا باللجنة الأمنية العليا في العاصمة المؤقتة عدن.



وضم الاجتماع وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن محسن الداعري، وأعضاء اللجنة وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، ورؤساء أجهزة الأمن السياسي، والقومي، وهيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الحربي، ومسؤولي الأجهزة المعنية المشمولة بجدول اجتماع اللجنة.



كمت حضر الاجتماع وزير الدولة محافظ محافظة عدن احمد لملس، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد المحمودي، ومدير شرطة عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وناقش الاجتماع عددا من الملفات والموضوعات الأمنية والعسكرية، بما في ذلك التداعيات الراهنة والمستقبلية لتدفق اللاجئين غير الشرعيين، والاستحقاقات المطلوبة لمواجهة مخططات المليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.

واطلع الاجتماع من رؤساء الأجهزة المعنية الى تقارير حول الملفات المطروحة على جدول الاجتماع، والإجراءات المتخذة بشأنها.



كما استمع الى تقرير من وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد المحمودي رئيس خلية الأزمة بشأن المستجدات المتعلقة بالاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة موظف برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي بمحافظة تعز في يوليو الماضي.



وأكد الاجتماع في هذا السياق التزام الدولة بملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة بالاعتداء، وتوفير كافة الضمانات لتأمين عمل منظمات ووكالات الاغاثة الدولية، وتسهيل وصول تدخلاتها الإنسانية الى محتاجيها في أنحاء البلاد.



وشدد العليمي على دور اللجنة الأمنية العليا في تحسين اتخاذ القرار والاستجابة العاجلة للمخططات الإرهابية، واهمية العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التهديدات العابرة للحدود بالتنسيق مع الحلفاء الاقليميين، والشركاء الدوليين.



كما أشاد بنجاحات القوات المسلحة والأمن، والتشكيلات العسكرية والأمنية المساندة في مكافحة الإرهاب والتهريب، والجريمة المنظمة، ودورها المحوري بتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات المحررة.

