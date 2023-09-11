وفاة طالبة بجامعة صنعاء ألقت بنفسها من "الباص" خوفا من الاختطاف

المنامة - ياسر ابراهيم - توفت شابة تدعى "بثينة السمه" يوم الجمعة الماضية، في مستشفى الشرطة في العاصمة صنعاء، بعد العثور عليها مرميّة في نفق للمشاة في شارع حدة، جنوب غرب العاصمة.



وذكرت مصادر حقوقية، نقلا عن سكان في العاصمة أنه تم العثور على بثينة، وهي طالبة بكلية التجارة بجامعة صنعاء-، مرمية في نفق جسر المدينة في شارع حدة، وهي في حالة غيبوبة وتعاني من كسور متعددة.



وبحسب مركز العاصمة الحقوقي، فقد تم اسعاف الشابة العشرينية الى مستشفى "بروج صنعاء" وادخالها العناية، وتم نقلها الى مستشفى الشرطة لتفارق الحياة يوم الجمعة الماضية.



وحسب زملاء للطالبة بثينة نشروا على صفحاتهم بموقع "فيس بوك" فإنها "رمت بنفسها من باص كان عليه ثلاث اشخاص وسائق"، ولم يصدر أي بيان من الشرطة التابعة للحوثيين.



وكان المركز ذاته، قد اشار الاسبوع الماضي، إلى أن امرأة تدعى "ج الثلايا" فقدت منذ نحو شهر في باب اليمن ولم يعرف مصيرها الى اليوم، في ظل فوضى أمنية تشهدها العاصمة.



وتشهد العاصمة صنعاء في ظل سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من ايران، فوضى أمنية وانتشار واسع للجريمة والقتل والنهب دون رادع.