رئيس أركان محور تعز يتفقد المقاتلين بجبهة الصلو ويلتقي وجهاء بني يوسف

المنامة - ياسر ابراهيم - تفقد رئيس أركان محور تعز العميد عبد العزيز المجيدي، اليوم الاثنين، المقاتلين الأبطال في جبهة الصلو جنوب شرق محافظة تعز.

ووفقا للمركز الإعلامي للمحور، فقد أشاد العميد المجيدي، بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها الأبطال في جبهة الصلو.. مشيداً ببطولاتهم وتضحياتهم في مقاومة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بمنتسبي القوات المسلحة.. منوهًا إلى ضعف مليشيا الحوثي وانهيار معنويات عناصرها وزيادة السخط الشعبي ضدها نتيجة جرائمها وممارساتها غير الإنسانية ضد المواطنين.

من جانبهم، جدد أبطال الجيش العهد على مواصلة النضال ومقارعة مليشيا الحوثي الارهابية بروح معنوية عالية حتى استعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب المشؤوم.

إلى ذلك، التقى العميد المجيدي، وجهاء منطقة بني يوسف، في إطار زيارته للواء 35 مدرع تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي.

وناقش اللقاء العديد من القضايا في مقدمتها مستجدات الأوضاع الأمنية، ودعم جهود وجهاء المنطقة لإرساء السلم الاجتماعي، والتحديات التي تواجه المنطقة وتؤثر على الخدمات المجتمعي.

وثمن رئيس أركان محور تعز جهود وجهاء وأهالي منطقة بني يوسف ودعمهم الكبير للقوات المسلحة والمواقف التاريخية التي سطرتها المنطقة في مقاومة المليشيا؛ مؤكداً أهمية دور الحاضنة الشعبية في دعم الجهود الأمنية والعسكرية.

وبارك العميد المجيدي، جهود أهالي منطقة بني يوسف في إرساء السلم الاجتماعي.

من جانبهم، عبر وجهاء بني يوسف عن شكرهم لرئيس أركان محور تعز وقيادة اللواء ٣٥ مدرع على هذ اللقاء.. مؤكدين تعاونهم الكامل مع الجيش والسلطة المحلية.