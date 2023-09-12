نادي المعلمين: ضرائب الحوثي من الدجاج تكفي لتغطية رواتب التربويين وأساتذة الجامعات

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين والمعلمات أبو زيد الكميم، أن عائدات الضرائب التي فرضها الحوثيون على الدجاج وحدها تكفي لتغطية صرف رواتب المعلمين، وأساتذة الجامعات وموظفيها.



أوضح الكميم في تصريحات جديدة، أنه يتم استهلاك 3 ملايين دجاجة في اليوم الواحد في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يحصلون 300 ريال يمني (نحو نصف دولار) ضريبة على كل دجاجة وهو ما يساوي 900 مليون ريال في اليوم الواحد (نحو 1.5 مليون دولار).

وأكد في هذا الصدد، أن ما يتم جمعه من هذه الضريبة خلال الشهر يصل إلى 21 مليار ريال يمني (نحو 40 مليون دولار) في حين أن رواتب قطاع التعليم العام والجامعي لا تزيد على 7 مليارات ريال في الشهر (نحو 13 مليون دولار).



وفي رده على حديث مهدي المشاط الذي نفى قدرة حكومته على دفع الرواتب، أعاد الكميم تذكيره بتصريحاته في عام 2018 والتي أعلن فيها تخصيص عائدات ميناء الحديدة لصرف الرواتب، وتأكيده أن تلك العائدات تورد إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي.

وتساءل رئيس نادي المعلمين اليمنيين عن سبب عدم صرف الرواتب ما دامت موجودة في ذلك الحساب البنكي؟ مؤكدًا في هذا السياق، المُضي في الإضراب حتى صرف الرواتب لكل العاملين في قطاع التعليم.

وأشار إلى أنه ومنذ سبع سنوات يتسلم أعضاء ما يسمى المجلس السياسي الحوثي والوزراء والنواب والشورى في سلطة الانقلاب رواتب وحوافز وبدل مظهر وبدل مواصلات، في حين توجه الاتهامات بالعمالة إلى المعلمين الذين لم يتسلموا مستحقاتهم طوال تلك السنوات.

وقال الكميم: إن الدور قد جاء لكي يتسلم المعلمون رواتبهم بدلا عن أولئك المسؤولين، حسب قوله.