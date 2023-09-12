مليشيا الحوثي تنفذ حملة تجنيد جديدة لمئات الشباب في حجة والحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خلال الفترة الماضية عملية تجنيد واسعة لمئات الشباب من محافظتي حجة والحديدة، الخاضعتين لسيطرتها غربي اليمن.

وقال الصحفي فارس الحميري،، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" إن "الحوثيون يستدعون منذ عدة أسابيع مئات الشباب في محافظتي حجة والحديدة للالتحاق بما يسمى (التجنيد المؤقت)"

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ونقل الحميري عن مصادر محلية قولها إن الجماعة قامت بنقل هؤلاء الشباب إلى معسكرات خاصة بها في صنعاء وعمران وغيرها، وانقطع التواصل بالكثير منهم مع أهاليهم منذ نحو ثلاثة أسابيع.

ووفقاً للمصادر فإن عدد من الشباب الذين استدعتهم الجماعة مؤخراً، كانوا قد اُستدعوا في مهمات مؤقتة سابقة خضعوا خلالها لتدريبات وتمارين استعراضية وشاركوا في عروض عسكرية للجماعة.

يأتي ذلك ضمن ترتيبات المليشيا لتفجير الوضع عسكرياً، في محاولة للهروب من الاستحقاقات السياسية والأزمات الداخلية التي تضرب مناطق سيطرتها، خاصة مع تصاعد حالة السخط الشعبي ضدها.