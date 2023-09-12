إب.. إصابة امرأة وطفلها جرّاء إنفجار اسطوانة غاز منزلي في مدينة جبلة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيبت امرأة وطفلها، يوم الإثنين؛ جراء انفجار اسطوانة غاز منزلي، في إحدى البلدات الريفية بمحافظة إب (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية، "إن أمّ وطفلها، أصيبا إصابات بالغة؛ نتيجة انفجار اسطوانة غاز منزلي، في منطقة "الضباري" بمديرية جبلة، غربي مدينة إب.

وحسب المصادر، فأن الحادثة وقعت أثناء ما كانت الأم تعد وجبة الإفطار لطفلها الذي كان يهم بالذهاب إلى المدرسة.

وأشارت المصادر إلى إنه تم نقل الأم والطفل إلى أحد مشافي مدينة إب وهم بحالة صحية حرجة.

يذكر أن حوادث انفجارات اسطوانات الغاز تزايدت في اليمن بشكل لافت، وتسببت بخسائر بشرية ومادية كبيرة، في ظل انتشار واسع للأسطوانات التالفة في ظل غياب أي رقابة من الجهات المعنية.