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عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في السعودية وجمهورية مصر العربية اليوم.. الثلاثاء 12-9-2023 التحديث الصباحي..

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 12-9-2023

هذه أسعار سبائك الذهب 999.9 عيار 24 قيراط في السعودية اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 بالعملة المحلية “SAR” الريال السعودي.

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سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر

سعر الذهب اليوم.. شهد سعر الذهب انخفاضًا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 بسوق الصاغة بمختلف المحافظات، حيث بلغ سعر عيار الذهب 21 نحو 2195 جنيهًا للبيع و2185 للشراء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في محلات الصاغة نحو، 2508.5، للبيع، 2497.25، شراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 في بداية التعاملات في محلات الصاغة نحو، 2299.5 للبيع، 2289 للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة، نحو، 2195 للبيع، 2185 للشراء.

سعر الذهب عيار 18

كما سجل سعر الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم نحو، 1881.5 للبيع، 1872.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بسعر الذهب عيار 14 في سوق الصاغة، 1463.25 للبيع، 1456.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 في سوق الصاغة المصرية نحو، 1254.25 للبيع، 1248.5 للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في تعاملاته اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة نحو، 940.75 للبيع، 936.5 للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، في محلات الصاغة المصرية، 17560 للبيع، 17480 للشراء.