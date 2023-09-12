شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تضاعف الغرامة على جميع الوافدين الذين لا يلتزمون بهذا الشرط في المملكة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السعودية تضاعف الغرامة على جميع الوافدين الذين لا يلتزمون بهذا الشرط في المملكة!

أعلنت الإدارة العامة للجوازات في السعودية عن قيمة غرامة تاخير تجديد الاقامة في السعودية، ونوهت إلى أنه يمكن مضاعفة مبلغ الغرامة إذا تكرر الأمر. تفرض غرامة تأخير تجديد الإقامة بعد ثلاث أيام من انتهاء مدة سريانها، وصرحت المديرية العامة للجوازات أن مبلغ الغرامة سوف يتضاعف إذا تكرر الأمر وفرضت الغرامة على النحو التالي: اقراء ايضاً : أما في حال تكرر التأخير يصل مبلغ الغرامة إلى 1000 ريال سعودي.

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