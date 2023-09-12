شددوا على أهمية تحقيق تقدم سريع في المشاورات.. أعضاء مجلس الأمن يجددون دعم عملية السلام الأممية في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن دعمهم لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن على أساس المرجعيات المتفق عليها، وشددوا على أهمية تحقيق تقدم سريع في المشاورات الجارية.



جاء ذلك في تصريحات سفير ألبانيا لدى الأمم المتحدة، فيريت هوجا الذي تترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر، للصحفيين، الاثنين، بعد انتهاء مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن قدمت خلالها إحاطات من مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس غروندبرغ؛ ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، جويس مسويا؛ ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، اللواء مايكل بيري.



وقال "هوجا"، إن أعضاء المجلس أكدوا مجددا الحاجة الملحة للحوار اليمني-اليمني ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، حسب موقع الأمم المتحدة.



وأكد رئيس مجلس الأمن، أمام الصحفيين أن أعضاء المجلس جددوا التأكيد على أهمية تحقيق تقدم سريع وملموس في المناقشات الجارية في اليمن.



وأضاف أن الأعضاء شددوا أيضا على ضرورة الحفاظ على الهدوء السائد وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.



وعبر "هوجا" عن ترحيب أعضاء مجلس الأمن بالدعم المستمر الذي يقدمه وفدا المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة.

